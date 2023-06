Espace: Le premier vol spatial habité de la capsule de Boeing encore reporté

Le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing, Starliner, qui devait enfin avoir lieu en juillet après de multiples reports, a de nouveau été repoussé à cause de deux problèmes techniques identifiés récemment, ont annoncé jeudi l’entreprise américaine et la Nasa.

Le premier problème concerne les parachutes utilisés pour freiner la capsule lors de son retour sur Terre. Une partie du lien entre la capsule et le parachute lui-même s’est révélée plus fragile que prévue. Le second problème concerne le ruban adhésif utilisé pour envelopper des câbles électriques à l’intérieur de la capsule.