Hockey sur glace – Le première victoire de Jan Cadieux

Le public mécontent

Alors que le public tessinois a commencé à siffler et lancer des projectiles, fâché contre les arbitres, le visiteur, qui s’est retrouvé durant 1’32’’ à 5 contre 3, a fini par en profiter grâce à l’inévitable Henrik Tömmernes (24e).

Ce sont finalement deux cadeaux, deux erreurs de Simon Le Coultre et de Marco Maurer, qui ont permis à Ambri de revenir et de passer l’épaule, une première fois devant Inti Pestoni (30e) puis devant Brandon McMillian (36e). Dans un débat devenu très nerveux, on a bien failli revivre la fin houleuse qui avait ponctué le dernier voyage des Servettiens à la Valascia avec des bagarres et cinq pénalités de match.