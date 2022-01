«Acte de terrorisme» : Le preneur d’otages décédé au Texas était un Britannique

Ses revendications étaient liées «à quelqu’un» qui «est en prison depuis dix ans», a déclaré le président américain Joe Biden dimanche.

Otages sains et saufs

La cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss, a condamné dimanche un «acte de terrorisme et antisémite»: «Mes pensées vont à la communauté juive et à tous ceux qui sont affectés par cet acte épouvantable au Texas. Nous condamnons cet acte de terrorisme et antisémite», a déclaré la ministre des Affaires étrangères sur Twitter ajoutant: «Nous sommes aux côtés des États-Unis pour défendre les droits et les libertés de nos citoyens contre ceux qui répandent la haine».