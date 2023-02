Paris Hilton : Le prénom de son fils révélé

Dans l’édition de «Harper’s Bazaar» de mars 2023, on apprend que Paris Hilton n’avait informé personne de sa grossesse et de l’arrivée de son enfant. Elle s’est même rendue à l’hôpital sous un faux nom , portant une perruque brune et un sweat à capuche pour accueillir incognito son fils, né d’une mère porteuse .

La riche héritière n’avait cependant pas dévoilé le prénom de son garçon, réservant la primeur aux auditeurs de son podcast «This is Paris» du 22 février 2023. Dans celui-ci, l’Américaine de 42 ans a expliqué que les noms de ses enfants étaient choisis depuis des années. Ainsi, l’épouse de Carter Reum a révélé que si elle accueille une fille à l’avenir, elle l’appellera London. Quant à son nouveau-né, elle et son mari lui ont choisi Phoenix Barron. «Phoenix, car c'est l'oiseau qui s'enflamme et qui renaît de ses cendres pour voler à nouveau. Et Barron, comme mon grand-père. Il a toujours été mon mentor. Je l'admirais tellement, nous étions si proches. Il me manque tous les jours.»