Le préquel au théâtre de Stranger Things se dévoile

En mars 2023, Netflix avait annoncé la création d’un préquel à la série «Stranger Things» sous la forme d’une pièce de théâtre, intitulée «Stranger Things, The First Shadow». Le 6 novembre 2023, à l’occasion du «Stranger Things Day» (ndlr: l’anniversaire de la date à laquelle Will Beyers – le personnage interprété par Noah Schnapp – a disparu en 1983), une vidéo a été publiée sur YouTube pour en dévoiler un peu plus sur ce qui attend le public. «C’est vraiment une histoire explorant le moment où Henry Creel arrive pour la première fois à Hawkins et comme dans toutes les histoires de «Stranger Things», il y a un nouveau personnage très important, qui dans ce cas est Patty Newby», expliquent les co-créateurs de la série Matt et Ross Duffer.

Ella Karuna, qui interprète ce nouveau personnage, révèle ensuite que la pièce se déroulera en 1959 et sera centrée sur la version plus jeune des personnages de la série Joyce (jouée par Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Bob (Sean Astin) et Henry (la version plus jeune de Vecna de Jamie Campbell Bower, jouée par Raphael Luce), qui «essaient de comprendre leur vie au lycée». «C’est aussi l’histoire de l’origine de Henry Creel qui est devenu le numéro un», ajoute la productrice Sonia Freedman.

«Stranger Things: The First Shadow» sera à découvrir en avant-première le 17 novembre 2023 au Phoenix Theatre dans le West End de Londres, la première officielle est prévue le 14 décembre. «Le spectacle sera là, en face de vous. Le public réagira d’une manière qui n’est tout simplement pas possible dans la série», concluent les frères Duffer.