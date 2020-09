Paléontologie : Le père de tous les T-Rex est mis aux enchères à New York

Le spécimen de T-Rex parmi les plus complets au monde qui sera vendu aux enchères à New York a servi à des moulages destinés à des dizaines de musées dans le monde.

Il a fallu plus de 30’000 heures de travail pour déterrer et reconstituer le squelette du T-Rex, fort de 188 os.

L’un des spécimens de T-Rex les plus complets au monde va être mis aux enchères lors d’une vente organisée par Christie’s le 6 octobre à New York, et pourrait battre le record en la matière.