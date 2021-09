Emission polémique en Côte d’Ivoire : Le présentateur condamné à un an avec sursis pour «apologie du viol»

Yves de M’Bella, qui avait invité un ex-violeur à faire une «démonstration» sur un mannequin en direct à la télévision a été rattrapé par la justice.

Un animateur d’une télévision ivoirienne qui avait suscité l’indignation pour avoir invité un ex-violeur à expliquer comment il abusait de ses victimes, a été condamné mercredi à Abidjan à 12 mois de prison avec sursis pour «apologie du viol» et «atteinte à la pudeur». Deux jours après l’émission, l’animateur, Yves de M’Bella, et l’ex-violeur, Kader Traoré, ont dans un premier temps été entendus par la police avant d’être déférés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d’Abidjan.

Outre les 12 mois avec sursis, M. de M’Bella a également été condamné à deux millions de FCFA (3250 francs) d’amende et s’est vu signifier l’interdiction de quitter Abidjan. Kader Traoré, qui avait déjà été condamné par le passé pour viol et coups et blessures, a écopé lui de 24 mois de prison ferme et 500’000 FCFA (812 francs) d’amende pour les mêmes motifs. Son avocat a décidé de faire appel.