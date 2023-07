Scandale sexuel: le présentateur de la BBC hospitalisé

L’affaire fait les titres de la presse depuis six jours, mais le nom du journaliste, suspendu dimanche, n’a été révélé que mercredi soir, par son épouse. Le portrait de Huw Edwards est à la Une de tous les journaux britanniques jeudi.

«Devoir de prudence»

Les accusations contre Huw Edwards, père de famille de 61 ans, tombent au compte-goutte depuis vendredi soir. Le tabloïd le «Sun», un des critiques les plus virulents de la BBC, avait alors cité une femme -non identifiée- affirmant que son enfant âgé de 17 ans au départ, avait reçu 35’000 livres du présentateur sur trois ans, «en échange de photos sordides», ce qui avait nourri son addiction au crack. Cette personne, désormais âgée de 20 ans, a réagi lundi soir en qualifiant les accusations de sa mère de «foutaises».

Le tabloïd a affirmé mardi que le présentateur s’était rendu en février 2021 durant le confinement anti-Covid chez une personne de 23 ans rencontrée sur une application. La jeune personne l’a décrit comme «très arrogant» et «très insistant» et ajouté que le présentateur l’avait payée 650 livres (environ 760 euros) après leur rencontre.

Menaces envoyées

Mercredi soir, la BBC a rapporté des allégations de la part de deux employés du groupe et d’un ancien employé, qui ont dit avoir reçu «des messages inappropriés» et «suggestifs» de Huw Edwards, «certains tard dans la nuit et terminés par des baisers». «Les jeunes salariés hésitent à se plaindre à leurs supérieurs de la conduite de collègues célèbres», craignant «des conséquences négatives sur leur carrière», ont-ils expliqué, selon la BBC.