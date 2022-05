États-Unis : Le présentateur du loto s’emmêle les pinceaux, et c’est le foutoir

En confondant 6 et 9, John Crow a créé de gros problèmes à la loterie américaine Mega Millions.

Mardi soir, à la télévision américaine. Comme d’habitude, John Crow prend l’antenne pour annoncer le tirage du Mega Millions et annonce que le jackpot s’élève à environ 86 millions de dollars. Les boules blanches arrivent, et le présentateur annonce les numéros 15, 19, 20, 61 et 70. Vient alors le moment de l’arrivée de la «Mega Ball», qui peut multiplier les gains des gagnants. C’est la boule numéro 9 qui sort, comme l’indique le petit trait en dessous du chiffre. Mais dans la précipitation, John Crow annonce le numéro 6.

Du coup, plusieurs joueurs qui avaient coché la «Mega Ball» numéro 6 du côté de New York ont fait valider leur ticket et ont reçu de petits gains. En effet, trouver la bonne boule jaune rapporte 2 dollars. Si elle est accompagnée d’une boule blanche, la somme monte à 4 dollars, 10 avec deux, 100 dollars avec trois et enfin 10’000 avec quatre. Malheureusement pour ces «petits» vainqueurs, la loterie américaine a été contrainte de suspendre ses paiements et de récupérer les virements déjà effectués.