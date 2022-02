Guinée-Bissau : Le président accuse 3 repris de justice aux USA dans le coup de force

Le président de Guinée-Bissau a accusé jeudi un ex-chef de la marine nationale et deux autres hommes arrêtés par le passé par l’agence américaine anti-drogue d’être derrière ce qu’il présente comme la tentative de coup d’État avortée du 1er février.

Cocaïne

José Americo Bubo Na Tchuto avait été désigné comme un baron de la drogue par le Trésor américain. Il avait été condamné en 2016 à quatre ans de prison à New York. Tchamy Yala et Papis Djemé avaient été condamnés en 2014, à New York également, à cinq et six ans et demi de prison. Ils sont depuis rentrés en Guinée-Bissau.