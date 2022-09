Banque mondiale : Le président, accusé d’être climatosceptique, sous les critiques

Lors d’une table ronde organisée mardi à New York, le président de la Banque mondiale a refusé de se prononcer sur l’impact des énergies fossiles sur le réchauffement climatique.

Getty Images via AFP

David Malpass lors de la table ronde organisée par le New York Times.

Lors d’une table ronde organisée mardi par le New York Times et consacrée au financement de la lutte contre le réchauffement climatique, le président de l’institution a été interrogé à plusieurs reprises afin de savoir s’il reconnaissait le fait que les énergies fossiles avaient un réel impact en termes de réchauffement climatique, refusant à chaque fois de répondre. L’événement se déroulait dans le cadre de la Semaine du climat de New York, qui se tient en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.