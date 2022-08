Sierra Leone : Le président accuse l’opposition d’avoir voulu «renverser» le gouvernement

«Ce jour-là, la paix, la sécurité et la stabilité de cette Nation ont été brisés par des personnes dont l’insurrection a été préméditée, bien planifiée, financée et exécutée avec une brutalité choquante», a affirmé le président Bio dans un discours à la nation.

«Rendre le pays ingouvernable»

Il a promis une enquête et annoncé des funérailles officielles pour les membres de la sécurité tués de ces émeutes dans au moins trois villes de Sierra Leone, dont la capitale Freetown. L’APC a exprimé «son inquiétude face à la vague de violences à Freetown et d’autres villes en province ayant provoqué des pertes en vies de compatriotes» mercredi, dans un communiqué publié vendredi soir, après le discours du président Bio, sans y faire référence.

«En tant que parti, nous réaffirmons et renforçons notre engagement pour une paix durable et la cohésion nationale», ajoute le communiqué en appelant au respect de la loi. L’APC a rappelé que la loi garantit la liberté d’organiser une manifestation pacifique, et appelé toutes les parties à «une désescalade des tensions et à éviter les discours incendiaires et les déclarations non fondées».