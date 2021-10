Crise diplomatique : Le président algérien met fin au gazoduc transitant par le Maroc

Abdelmadjid Tebboune souhaite que les livraisons de gaz algérien à l’Espagne se fassent désormais exclusivement via le gazoduc sous-marin Medgaz.

«Le président Abdelamadjid Tebboune a ordonné la cessation des relations commerciales entre Sonatrach et l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et le non renouvellement de l’accord qui expire dimanche à minuit», selon un communiqué de la présidence diffusé par la télévision publique. Dans un communiqué publié dimanche soir, l’ONEE marocain a affirmé que la décision algérienne «n’aura dans l’immédiat qu’un impact insignifiant sur la performance du système électrique national».

10 milliards de mètres cubes de gaz naturel

Mercredi, la ministre espagnole de la Transition écologique chargée de l’Énergie Teresa Ribera et le ministre algérien de l’Énergie et des Mines Mohamed Arkab avaient annoncé que les livraisons de gaz algérien vers l’Espagne allaient être assurées via le gazoduc Medgaz et les complexes de conversion en gaz naturel liquéfié. Depuis 1996, l’Algérie expédiait vers l’Espagne et le Portugal environ 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an via le GME.