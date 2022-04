Sahara occidental : Le président algérien n’a pas digéré le revirement espagnol

L’Espagne a récemment effectué un revirement surprenant sur le Sahara occidental en donnant son soutien au plan d’autonomie marocain.

Le revirement de l’Espagne en faveur de la position marocaine sur la délicate question du Sahara occidental est «inacceptable moralement et historiquement», a estimé samedi soir le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Pedro Sanchez a qualifié le plan marocain de «base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend». Dénonçant un «revirement» de l’Espagne, Alger a rappelé le 19 mars son ambassadeur en Espagne et a réclamé des «clarifications» avant tout éventuel retour de son représentant à Madrid.