Liban : Le président appelle à déclarer le Liban «Etat laïc»

Michel Aoun a reconnu dimanche la nécessité de changer le système politique au Liban et appelé à proclamer un «Etat laïc», à la veille de la visite du chef de l’Etat français Emmanuel Macron qui presse pour des réformes.

Le président libanais a reconnu dimanche la nécessité de changer le système politique au Liban et appelé à proclamer un «Etat laïc». Quelques heures plus tôt, le chef du puissant Hezbollah pro-iranien Hassan Nasrallah, allié de M. Aoun, avait annoncé être prêt à discuter d’un nouveau «pacte politique» dans le pays, où les communautés religieuses se répartissent le pouvoir.

Dimanche soir, il s’est engagé à «appeler au dialogue les autorités religieuses et les dirigeants politiques afin d’arriver à une formule acceptable par tous» qui nécessiterait des amendements constitutionnels.

Emmanuel Macron, premier dirigeant étranger à se rendre au Liban après l’explosion meurtrière au port de Beyrouth avait pressé les responsables politiques d’entreprendre des réformes politiques vitales. Il avait évoqué vendredi les «contraintes d’un système confessionnel» qui ont conduit «à une situation où il n’y a quasiment plus de renouvellement (politique) et où il y a quasiment une impossibilité de mener des réformes».

Les responsables occidentaux qui se succèdent à Beyrouth se sont joints aux appels des Libanais pour un changement politique profond après la catastrophe du port de Beyrouth qui a fait au moins 188 morts, et dont la classe politique est rendue responsable par négligence et corruption.

Nouveau Premier ministre

«Nous avons entendu l’appel du président français au cours de sa dernière visite au Liban à un nouveau pacte politique», a déclaré Hassan Nasrallah dans un discours. «Nous sommes ouverts à toute discussion constructive sur le sujet (...) mais à la condition qu’il s’agisse d’un dialogue libanais et que ce soit la volonté de toutes les parties libanaises», a ajouté le secrétaire général du mouvement armé.

Nouvelle démission

Le drame du port, dû à la présence d’une énorme quantité de nitrate d’ammonium au port de Beyrouth au vu et au su des responsables, a alimenté la colère de la population. La catastrophe a fait plus de 6.500 blessés et détruit ou endommagé les domiciles de quelque 300.000 personnes, qui n’ont reçu aucune aide du gouvernement. L’explosion a également mis à genoux le pays qui ployait déjà sous le poids d’une grave crise économique aggravée par la pandémie de coronavirus.