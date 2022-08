Etats-Unis: Le président Biden efface une partie de la dette étudiante

États-Unis : Le président Biden efface une partie de la dette étudiante

Le président démocrate, qui reprend là une promesse de campagne, a assuré que son plan «bénéficierait avant tout aux familles de la classe moyenne et populaire». La mesure, annoncée moins de trois mois avant des élections de mi-mandat traditionnellement difficiles pour le parti présidentiel, concerne les personnes gagnant moins de 125’000 dollars par an.

Elle efface 10’000 dollars pour les personnes n’ayant pas bénéficié d’une bourse fédérale pour leurs études universitaires, et de 20’000 dollars pour celles, aux moyens plus modestes, en ayant reçu une. Selon une estimation de l’université de Pennsylvanie, l’effacement de 10’000 dollars à lui seul coûterait quelque 300 milliards de dollars (environ 290 milliards de francs suisses).

«Middle Class Joe»

Le débat sur la dette étudiante a été particulièrement animé, comme à chaque fois qu’il s’agit aux États-Unis de transférer à la puissance publique des dépenses jusque-là privées, que ce soit pour la santé ou l’éducation. Il a fallu plus d’un an et demi à la Maison-Blanche pour calibrer son plan et trouver une base juridique à son action. La décision a été saluée par des figures du parti démocrate.