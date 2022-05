États-Unis : Le président Biden en premier défenseur du droit à l’IVG

Alors que la Cour suprême américaine se penche sur le fait de rendre l’avortement difficile sur le plan fédéral, le président américain se présente comme le défenseur de ce droit.

Le président américain avait soutenu en 1982 une tentative législative de contester la célèbre jurisprudence «Roe vs Wade» de 1973.

Joe Biden , catholique fervent qui n’a pas toujours été un farouche partisan de l’accès à l’ interruption volontaire de grossesse (IVG) , a endossé le rôle de premier défenseur du droit à l’avortement aux États-Unis avec une conviction qui n’empêche pas un sens certain de l’opportunité politique.

Quand elle a lu un communiqué publié mardi par le président démocrate, après des révélations explosives sur les intentions de la très conservatrice Cour suprême, voici ce qui a sauté aux yeux de Morgan Hopkins, l’une des dirigeantes de l’ONG All Above All, qui défend l’IVG. «C’est la première fois, je crois qu’il utilise le mot +avortement+ dans une déclaration, c’est important», déclare-t-elle à l’AFP, en se félicitant de la «réponse forte» du président.