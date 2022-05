Diplomatie : Le président Biden poursuit sa tournée asiatique au Japon

Après une première étape en Corée du Sud, le président américain Joe Biden est arrivé dimanche au Japon, autre grand allié des États-Unis en Asie.

Joe Biden doit rencontrer lundi à Tokyo le premier ministre japonais Fumio Kishida et l’empereur Naruhito.

Le président américain Joe Biden est arrivé dimanche au Japon, dernière étape de sa première tournée en Asie depuis son entrée en fonction, sur fond de menace nord-coréenne, d’ambitions géopolitiques de la Chine et de guerre en Ukraine. Après s’être rendu en Corée du Sud, autre grand allié des États-Unis dans la région, Joe Biden a atterri à la base aérienne américaine de Yokota, à l’ouest de Tokyo, peu après 17h00, heure locale (10h00, heure suisse).

Il doit rencontrer lundi à Tokyo le premier ministre japonais Fumio Kishida et l’empereur Naruhito. Puis il participera mardi à un sommet du Quad, un format diplomatique rassemblant les dirigeants des États-Unis, du Japon, de l’Inde et de l’Australie qui vise à faire contrepoids à l’influence économique, militaire et technologique croissante de la Chine en Asie-Pacifique.