Chili : Le président Boric entend mener un «gouvernement écologiste»

Le président de gauche Gabriel Boric espère que le Chili puisse «jouer un rôle international» dans la lutte contre le changement climatique.

«Pour que la reprise économique et la création d’emplois soient durables, nous devons relever le défi inévitable posé par la crise climatique. Nous l’avons dit et aujourd’hui je le réitère, nous serons un gouvernement écologiste», a lancé Gabriel Boric, élu mi-décembre à la tête d’une coalition de gauche, dont le Parti communiste.

«Jouer un rôle international»

Le président élu a également déclaré espérer que le pays puisse «jouer un rôle international» et «convaincre» les pays développés de faire «un plus grand effort» dans la lutte contre le changement climatique. Il a affirmé sa volonté d’allouer les ressources «publiques et privées» nécessaires à la relance économique tout en s’engageant à assurer «la durabilité environnementale et la viabilité budgétaire».