Voyage en Chine reporté : Le président brésilien Lula est atteint d’une pneumonie 

Journée éprouvante

Lula devait se rendre à Pékin, à la tête d’une importante délégation de six ministres, de gouverneurs, députés, sénateurs et d’environ 200 chefs d’entreprise. Il devait notamment rencontrer mardi son homologue Xi Jinping, avec qui il devait entre autres aborder le conflit en Ukraine et présenter une proposition, aux contours encore flous, de médiation par un groupe de pays neutres. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil: les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint l’an dernier 150 milliards de dollars.