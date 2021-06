Salvador : Le président Bukele veut légaliser le bitcoin

«Grâce à l’utilisation du bitcoin, le montant reçu par plus d’un million de familles à faible revenu augmentera de plusieurs milliards de dollars chaque année», estime le président salvadorien.

Le bitcoin est un actif décentralisé et sans connexion directe avec l’économie réelle, qui repose sur les technologies de blockchain. (Photo JOE RAEDLE / Getty Images via AFP)

L’objectif est de générer des emplois et de «permettre une inclusion financière à des milliers de personnes qui sont en dehors de l’économie légale», a-t-il expliqué, précisant que «70% de la population n’a pas de compte en banque et travaille dans l’économie informelle».

Selon Nayib Bukele, le bitcoin représente «le moyen à la croissance la plus rapide pour transférer» ces milliards de dollars d’envois de fonds et pour éviter que des «millions de dollars» n’aillent dans les poches d’intermédiaires. «Grâce à l’utilisation du bitcoin, le montant reçu par plus d’un million de familles à faible revenu augmentera de plusieurs milliards de dollars chaque année. Cela améliorera la vie et l’avenir de millions de personnes», a affirmé le président.