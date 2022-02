Pérou : Le président Castillo a-t-il mangé son chapeau?

Au plus bas dans les sondages, forcé à un quatrième remaniement ministériel en six mois, le dirigeant péruvien est apparu cette semaine sans le large couvre-chef caractéristique dont il ne s’était jusqu’ici jamais séparé.

Jeudi, le président péruvien Pedro Castillo a achevé sa troisième journée consécutive sans son remarquable chapeau à larges bords relevés et à haute calotte, typique des paysans de Cajamarca, la région du nord où il est né et où il était instituteur avant d’être élu à la tête du Pérou en juillet. Ce chapeau blanc était devenu le signe distinctif de Pedro Castillo, presque un porte-bonheur. Il lui a permis d’engranger des voix et de remporter la présidentielle au second tour face à la candidate de la droite populiste, Keiko Fujimori.