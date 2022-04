Pérou : Le président Castillo annonce la levée du couvre-feu à Lima

Le président péruvien a annoncé mardi une levée anticipée du couvre-feu en vigueur depuis l’aube à Lima, destiné à contenir les manifestations de transporteurs contre le prix du carburant.

Des habitants ont manifesté dans plusieurs quartiers de Lima avec des banderoles «Castillo dehors!» et en tapant sur des casseroles, forme traditionnelle de protestation en Amérique latine.

«À partir de maintenant, nous allons lever ce couvre-feu. Il convient d’appeler le peuple péruvien au calme», a déclaré mardi le président de gauche radicale Pedro Castillo, lors d’une réunion au Parlement péruvien avec l’opposition. «Les mesures prises, comme celles d’hier (lundi), ne sont pas contre le peuple, mais pour protéger la vie de nos compatriotes», a ajouté Pedro Castillo, un ancien instituteur et syndicaliste de 52 ans qui affronte son premier conflit social depuis son élection en juillet 2021.

Le couvre-feu était en vigueur depuis l’aube dans la capitale et le port voisin de Callao où vivent 10 millions de personnes. Il devait être initialement maintenu jusqu’à minuit.

Sa levée a été accueillie par des cris de joie par les centaines de manifestants rassemblés non loin du Parlement et dans plusieurs quartiers de la capitale, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Annoncée lundi soir à la télévision par le chef de l’État, la mesure avait créé la surprise, les manifestations de transporteurs contre la hausse du prix du combustible s’étant déroulées à l’extérieur de la capitale. Des habitants ont manifesté dans plusieurs quartiers de Lima avec des banderoles «Castillo dehors!» et en tapant sur des casseroles, forme traditionnelle de protestation en Amérique latine.

«Nous défilons contre les mesures de Castillo. Le peuple sans travail, avec un couvre-feu, on en a marre. Ce monsieur doit rentrer chez lui!» a déclaré à l’AFP Nelson del Carpio, en brandissant un drapeau péruvien.

Face aux critiques, le chef de l’État avait décidé de rencontrer les représentants de l’opposition qui détiennent la majorité au Parlement pour «discuter et considérer une sortie de crise».

Long confinement

Le couvre-feu est intervenu alors que l’économie péruvienne peine à se relever du très long confinement imposé par les autorités pour contenir la pandémie de coronavirus et que de nombreux habitants de Lima survivent de travaux informels et de petits étals de rue.

La grande majorité des commerces et les écoles sont restés fermés et les transports publics ont été suspendus. Mais malgré le déploiement de policiers et de militaires, de nombreux habitants n’ont pas respecté la mesure qui a suscité l’incompréhension.