Pérou : Le président Castillo limoge de hauts responsables de la police

Getty Images via AFP

Pedro Castillo a qualifié d’«illégal» le raid effectué au Palais du gouvernement, lorsque des équipes de police et des procureurs ont recherché pendant plusieurs heures sa belle-sœur, Yenifer Paredes.

Les changements concernent le commandement général, l’état-major général et l’inspection générale de la PNP. Pedro Castillo a qualifié d’«illégal» le raid effectué au Palais du gouvernement, lorsque des équipes de police et des procureurs ont recherché pendant plusieurs heures sa belle-sœur, Yenifer Paredes, accusée par le ministère public de faire partie d’un réseau de corruption qui aurait été dirigé par le président lui-même et son épouse, Lilia Paredes.