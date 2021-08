Covid-19 : Le président de GastroSuisse refuse le certificat pour aller au resto

Casimir Platzer refuse que le sésame de la Confédération soit exigé pour aller boire un café au bistrot. De son côté, l’hôtellerie veut prolonger un soutien de l’État jusqu’à la fin de l’année.

«Le certificat a du sens et est approprié dans certains endroits, mais chaque établissement doit être libre de décider lui-même de la manière dont il veut l’utiliser», plaide Casimir Platzer. En outre, il estime que cette mesure risquerait d’exclure de la vie sociale une grande partie de la population. «Un café ou un verre de vin fait partie de la vie quotidienne. Si vous devez être testé à chaque fois pour ça, il n’y aura pas assez de tests pour tout le monde», souligne-t-il. De plus, selon lui, le certificat Covid donnera aux gens «un faux sentiment de sécurité» puisque les personnes vaccinées peuvent être contagieuses et propager elles aussi le virus. Ce sésame «n’est donc pas utile», critique-t-il.

Casimir Platzer préfère ainsi s’en remettre à la vaccination et passer très vite à une phase de normalisation. «La plupart des groupes à risque étant désormais protégés par la vaccination, le risque de surcharge du système de santé suisse est beaucoup plus faible qu’au printemps», souligne-t-il. «Nous devons désormais apprendre à vivre avec le virus de manière à ce que la population puisse avoir une vie quotidienne aussi normale que possible».

L’hôtellerie veut prolonger les aides

«Nous demandons la prolongation des aides pour cas de rigueur et du chômage partiel au moins jusqu’à la fin de l’année, parce que ce soutien est nécessaire», explique-t-il. «Pour la suite, nous regardons avec la Confédération comment mettre en place un programme de redémarrage car l’hôtellerie a brûlé ses réserves durant la pandémie et elle a besoin d’un soutien financier pour la reprise», ajoute-t-il. Et de citer les investissements nécessaires en matière de marketing et de numérisation qui s’avèrent indispensables à l’avenir. «Les organisations touristiques n’ont pas non plus les moyens d’aider car elles n’ont pas de revenus en raison des taxes de séjour qui manquent».