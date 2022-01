Les Verrières (NE) : Le président de la Confédération a commémoré les Bourbaki

Ignazio Cassis était présent samedi aux Verrières (NE) pour y célébrer les 150 ans des Bourbaki, lorsque la Suisse avait accordé l’asile à 87’000 soldats de l’armée française de l’Est, mise en déroute par les forces prussiennes.

Le 1er février 1871, plus de 87’000 soldats de l’armée française du général Bourbaki avaient passé la frontière aux Verrières pour venir se réfugier en Suisse, où ils avaient été accueillis par des familles de la région. Ignazio Cassis, président de la Confédération, Frederic Journes, l'ambassadeur de France en Suisse et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont fait partie des convives de cette commémoration, samedi.

«Il y a 150 ans, le passage de la frontière par l’armée du général Bourbaki est un événement qui a marqué notre Histoire. L’histoire de la Suisse, mais celle de l’Europe également. En signant la Convention des Verrières, la Suisse a offert gîte et protection à près de 90’000 soldats et officiers français. Ce qui représentait environ 3 % de la population suisse de l’époque», a rappelé Ignazio Cassis, venu en couple à l’événement.

Dans son discours, le président de la Confédération a également insisté sur le rôle prépondérant joué par la toute jeune Croix-Rouge à cette occasion: «Le passage de la frontière de l’armée du général Bourbaki a fortement rendu visible l’idée de fond du CICR. L’accueil de ces soldats français a permis aux générations de l’époque – et aux suivantes – de développer cet esprit humanitaire sur lequel se fonde encore, 150 ans plus tard, l’identification des Suisses à la Croix Rouge, au point que les deux drapeaux – celui de la Suisse et du CICR – se reflètent l’un et l’autre, avec les mêmes couleurs».