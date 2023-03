Propos d’Alain Berset: Le président de la Confédération invité à se rendre à Kiev

Les propos du président de la Confédération sur la guerre en Ukraine et la position de la Suisse dans la «NZZ am Sonntag» continuent d’être commentés à un haut niveau politique. Mardi, Alain Berset a pourtant admis avoir mal choisi ses mots, en particulier sur le terme «frénésie de guerre» utilisé pour qualifier les États impliqués de près ou de loin dans le conflit. Le Fribourgeois avait aussi appelé à négocier avec la Russie le plus rapidement possible pour mettre un terme au conflit. Une position considérée comme une forme de concession à la rhétorique poutinienne par certains critiques dont le président du Centre, Gerhard Pfister.