Hymne des Bleus - Le président de la fédé française regrette le choix de Youssoupha

Jeudi, le président de la Fédération française de football a déclaré qu’il n’était pas du tout au courant et qu’il regrettait ce choix: «Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 joueurs.»

« É cris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu, note-le. É cris mon nom en bleu … », c hante Youssoupha ( 41 ans ) sur ce titre.

«Personnellement, je l’ai découvert. Certains aiment le rap, d’autres moins. Youssoupha est un bon rappeur qui, comme d’autres, a pu avoir des paroles déplacées. Je crois que nous n’aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée comme d’habitude, sans communication», a expliqué celui qui est patron de la FFF depuis 2011 .

Noël Le Graët dit cependant ne pas vouloir entrer dans la spirale de la polémique «Ce morceau ne méritait pas autant de commentaires, c’est de la politique». L’ancien maire socialiste de Guingamp, qui s’y connaît donc en politique, précise que la chanson de Youssoupha n’est pas l’hymne des Bleus. «Elle ne figure pas sur le site de la Fédération et on n’a pas l’intention de demander aux gens de reprendre ces paroles.»

Varane prend son contre-pied

«Personnellement c’est un morceau que j’aime bien. On peut toujours chercher des sujets qui divisent, mais à Clairefontaine ce n’est pas un sujet», a expliqué le défenseur du Real Madrid, présent au centre d’entraînement de Clairefontaine.

Le gardien Mike Maignan, récent champion de France avec Lille, a également minimisé l’ampleur de cette polémique lancée initialement par Jordan Bardella. Le numéro deux du Rassemblement national a estimé que choisir cet artiste, qui s’en était pris dans certaines de ses chansons à Eric Zemmour et Marine Le Pen, était comme «céder à une partie racaille de la France.»

«On ne peut pas prêter attention à ce qui se passe dehors, on a un travail vraiment important à faire»

«Sincèrement, on ne fait pas attention à ça, il faut qu’on reste concentré sur notre travail. On ne peut pas prêter attention à ce qui se passe dehors, on a un travail vraiment important à faire», a éludé l’ex-Lillois, fraîchement recruté par l’AC Milan.