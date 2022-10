Football : Le président de la Fédération française de football à nouveau dans le viseur

Le patron de la FFF (80 ans), en poste depuis 2011, est dans la tourmente depuis la publication en septembre d’un article du magazine spécialisé So Foot fustigeant sa gestion et son comportement, ce qui a poussé le Ministère des sports à diligenter un audit sur les éventuels dysfonctionnements de la puissante fédération de football.

«J’ai toujours entretenu des relations respectueuses avec mes collaboratrices et mes collaborateurs dans un climat de confiance mutuelle. Ces allégations anonymes à la fois mensongères et malveillantes visent manifestement à me nuire professionnellement et personnellement», a-t-il poursuivi.