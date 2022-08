Tensions Chine-USA : Le président de l’UDC pressé d’aller à Taïwan

Le président de l’UDC, Marco Chiesa, préside également un groupe parlementaire d’amitié entre la Suisse et Taïwan. Malgré les fortes tensions déclenchées par la visite sur l’île la semaine dernière de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, l’élu affirme ce dimanche à la «SonntagsZeitung» qu’il veut emmener prochainement une délégation de politiciens suisses à Taïwan.

La réaction musclée de la Chine et la menace d’un conflit militaire dans le Pacifique Sud n’intimident pas Marco Chiesa. «J’espère vivement pouvoir visiter Taïwan dans un avenir proche, et aussi la Chine, ce qui signifierait que les relations se sont normalisées et que le risque de conflit armé est écarté.» Le groupe parlementaire présidé par l’élu UDC avait déjà prévu de se rendre à Taïwan avant les tensions provoquées par la venue de Nancy Pelosi, peut-on lire dans le journal dominical. La date exacte du déplacement n’a pas encore été communiquée.