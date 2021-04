Football : Le président de l’UEFA accuse

Avec des mots crus, Aleksander Ceferin a riposté lundi au projet de Super League privée. Blâmant l’hypocrisie du manager général de Manchester United et les mensonges du président de la Juventus.

«Une proposition honteuse et égoïste de quelques clubs uniquement guidés par l’avidité.» Voilà comment Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a décrit le projet de Super League lancé dans la nuit de dimanche à lundi. L’avocat slovène semble fou de colère, et cela s’entend.

«Comment pouvez-vous voir vos supporteurs protester, et n’en avoir rien à faire? Vous êtes déjà plein d’argent de toute façon – vous n’êtes pas pauvres!-, mais vous en voulez encore et encore. J’en ai assez que les clubs de foot soient des actifs financiers. C’est un crachat au visage des amoureux du football. Nous ne les laisserons pas nous le prendre», a-t-il promis, doutant de l’avenir de ce projet «fantomatique» de championnat européen semi-fermé. «Va-t-il se matérialiser? Je ne pense pas qu’un communiqué de presse suffise.»

Andrea Agnelli, «la plus grande déception de tous»

«Commençons par Ed Woodward (ndlr: directeur général de Manchester United, l’un des clubs frondeurs): il m’a appelé jeudi soir pour me dire qu’il était très satisfait et soutenait pleinement la réforme de la C1. Tout ce dont il voulait discuter était le fair-play financier, quand visiblement il avait déjà signé autre chose.»

Mais les mots les plus durs ont été pour le patron de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, «la plus grande déception de tous», membre jusqu’à cette nuit du comité exécutif de l’UEFA et proche de Ceferin, le parrain de sa fille. «Je n’ai jamais vu une personne mentir aussi fréquemment et avec une telle persistance. C’est incroyable. J’ai discuté avec lui samedi après-midi. Il m’a dit ne t’inquiète pas, ce sont des rumeurs, je t’appelle dans une heure, puis il a éteint son téléphone».