Tchad : Le président Déby investi candidat à un 6e mandat

Idriss Déby, âgé de 68 ans et qui dirige le Tchad d’une main de fer, est candidat à sa propre réélection. Il est le grand favori après 30 ans déjà passés au pouvoir.

Idriss Déby, âgé de 68 ans, dirige le Tchad d’une main de fer, mais il est largement soutenu par la communauté internationale, qui voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les djihadistes et un élément stabilisateur dans la région, alors que son pays est entouré d’États aussi faillis que la Libye, la Centrafrique ou le Soudan.

L’armée tchadienne fournit aux Casques bleus de l’ONU au Mali l’un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie des participants à la force conjointe du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad).