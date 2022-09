Sri Lanka : Le président déchu Gotabaya Rajapaksa est rentré d’exil

«Prisonnier virtuel» dans un hôtel thaïlandais

Il avait fui le Sri Lanka en juillet, se réfugiant d’abord aux Maldives, puis à Singapour où il a annoncé sa démission. Son visa de 28 jours ayant expiré sans reconduction possible, il se trouvait depuis en Thaïlande, où les autorités locales lui avaient demandé de ne pas sortir de son hôtel pour des raisons de sécurité, le maintenant pratiquement en état d’arrestation. «Il a vécu dans un hôtel thaïlandais en prisonnier virtuel et était désireux de rentrer», a déclaré le responsable de la Défense, qui a requis l’anonymat.

«Nous venons de créer une nouvelle division de sécurité pour le protéger après son retour», a poursuivi le responsable, «l’unité est composée d’éléments de l’armée et de commandos de la police.» M. Rajapaksa disposait d’un visa de 90 jours pour rester en Thaïlande, mais il a choisi de rentrer avec sa femme, un garde du corps et un autre assistant, a indiqué le fonctionnaire. La Constitution sri lankaise garantit des gardes du corps, un véhicule et un logement aux anciens présidents.