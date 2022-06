Equateur: Le président déclare l’état d’urgence dans trois provinces

Équateur : Le président déclare l’état d’urgence dans trois provinces

De nombreuses manifestations émaillées de violences pour protester contre les prix du carburant sont intervenues ces derniers jours.

«Je m’engage à défendre notre capitale et à défendre le pays. Cela m’oblige à déclarer l’état d’urgence à Pichincha (où se trouve Quito, ndlr), Imbabura et Cotopaxi à partir de minuit ce soir» (05 h 00 GMT samedi), a-t-il déclaré dans une allocution télévisée. L’état d’urgence permet au président de mobiliser les forces armées pour maintenir l’ordre, de suspendre les droits des citoyens ou d’instaurer des couvre-feux. Le mouvement de protestation a été lancé lundi par la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur, plus grande organisation de peuples indigènes qui réclame notamment une baisse du prix des carburants.