Pérou : Le président destitué Vizcarra briguera un mandat de député

Martin Vizcarra, destitué il y a quelques semaines, a annoncé vendredi qu’il se présenterait aux élections législatives d’avril.

«Je serai en tête de la liste des candidats au Congrès pour Somos Peru (Nous sommes le Pérou, ndlr) afin de poursuivre les réformes qui nous permettent de construire un pays plus juste et équitable», a ajouté Martin Vizcarra dans un message sur Twitter.

Martin Vizcarra, 57 ans, a dirigé le Pérou entre mars 2018 et le 9 novembre, lorsque le Congrès l’a démis de ses fonctions en faisant appel à un article constitutionnel controversé qui autorise la révocation d’un président pour «incapacité morale permanente».

Pots-de-vin

Selon les sondages, neuf Péruviens sur dix n’approuvent pas sa destitution. Sa chute a déclenché une grave crise politique avec des manifestations massives et une répression policière pendant une semaine, qui a fait deux morts et plus d’une centaine de blessés.