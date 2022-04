Mexique : Le président doit-il rester ou partir? Le Mexique votait aussi

Les Mexicains étaient appelés ce dimanche aux urnes pour un référendum sur la poursuite, ou non, du mandat du président Andres Manuel Lopez Obrador.

La plupart des bureaux ont fermé à 18 h 00 heure de Mexico, mais le vote se prolongeait jusqu’à 01 h 00 GMT dans les États du Pacifique sur la côte ouest en raison de la différence d’heure. Les premiers résultats devraient tomber entre 02 h 00 et 03 h 00 GMT avec un premier suspense sur la participation: au moins 40% des quelque 93 millions d’inscrits devaient voter pour que le résultat ait une valeur juridique. Les Mexicains devaient répondre à la question suivante: «Êtes-vous d’accord pour révoquer le mandat du président pour perte de confiance, ou pour qu’il continue à la présidence de la République jusqu’à la fin de son terme?».

Élu pour six ans en 2018, le président de gauche nationaliste, 68 ans, a souhaité donner au peuple le droit de révoquer son mandat unique avant la date butoir de 2024, sur le modèle d’autres pays latino-américains comme le Venezuela. «Que personne n’oublie que c’est le peuple qui commande», a-t-il déclaré en votant à l’ouverture des quelque 57’000 bureaux de vote du pays. AMLO -ses initiales, son surnom- a glissé dans l’urne un bulletin barré de la mention manuscrite «Vive Zapata!», un héros de la Révolution mexicaine (1910-17), ont constaté les journalistes.

Des files d’attente se sont formées dans certains bureaux de vote du centre de la capitale. «Pourquoi venir aujourd’hui? Parce que j’apprécie le président, et puisqu’il me le demande, me voici», a déclaré à l’AFP Carmen Sobrino, une femme au foyer de 64 ans quartier Del Valle, une zone résidentielle de la classe moyenne.