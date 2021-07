Football : Le président du Benfica arrêté

Luis Filipe Vieira, patron du club de Lisbonne où joue Haris Seferovic, est soupçonné d’escroquerie et de fraude fiscale.

Le président du Benfica Lisbonne, où joue Haris Seferovic, et trois autres personnes ont été arrêtés mercredi dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons d’escroquerie et de fraude fiscale, ont rapporté les médias locaux.

Les autorités ont mené 45 perquisitions dans les régions de Lisbonne et Braga (Nord) et «quatre personnes ont été arrêtées, deux hommes d’affaires, un agent sportif et un dirigeant sportif», a indiqué le parquet dans un communiqué, sans toutefois nommer le président du Benfica Luis Filipe Vieira.