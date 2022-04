Conflit ukrainien : Le président du Centre veut envoyer des munitions suisses à Kiev

Gerhard Pfister brise un tabou: il estime que le Conseil fédéral doit envoyer des munitions suisses pour équiper des blindés allemands qui œuvrent en Ukraine.

En cause: la demande de Berlin pour que Berne envoie des munitions pour équiper les blindés Marder allemands en Ukraine. Une demande révélée dimanche par la SonntagsZeitung et rejetée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), qui a invoqué la neutralité helvétique ainsi que la stricte loi sur le matériel de guerre.

Pour Gerhard Pfister, cette décision est incompréhensible et il l’a fait savoir sur Twitter. Dans un tweet, il a estimé que le Conseil fédéral aurait dû autoriser la livraison des munitions. Il écrit ainsi que le gouvernement a la compétence d’autoriser une telle livraison si c’est dans l’intérêt du pays. Ce qui est le cas, selon lui, puisque la Suisse aiderait ainsi une démocratie européenne à se défendre. Et de critiquer encore: «le Conseil fédéral est responsable de «non-assistance» à l’Ukraine.

Une discussion au Parlement

Pour rappel, le Parlement a adopté en octobre dernier le contre-projet à l’initiative populaire «Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)». Il entrera d’ailleurs en vigueur ce 1er mai. Jusqu’ici, les exportations d’armes vers des pays en guerre étaient déjà interdites mais via une ordonnance et le Conseil fédéral pouvait y déroger en cas de circonstances exceptionnelles. Elles sont désormais interdites dans la loi et Berne n’a plus de marge de manœuvre. Ce durcissement n’aurait pas eu lieu si le Centre ne l’avait pas approuvé, tout comme la gauche. Gerhard Pfister lui-même avait voté pour. L’UDC et le PLR avaient en revanche rejeté ce renforcement.