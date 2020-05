Examens de maturité

Le président du conseil des EPF pour le maintien des écrits

Le Conseil fédéral tranchera le 29 avril prochain sur le maintien, ou non, des examens écrits de maturité fédérale.

«La préparation intensive aux examens finaux permet de reprendre une fois encore la matière de façon approfondie et l'examen fournit une indication sur le niveau des performances de l'élève», explique le président du conseil de direction et de surveillance des Écoles polytechniques fédérales (EPF), Michael Hengartner, dans un entretien diffusé par «Le Matin Dimanche», la «SonntagsZeitung» et la «NZZ am Sonntag».