Suisse : Le président du Credit Suisse a-t-il induit en erreur les investisseurs?

Cette enquête fait suite à des propos tenus le 1 er décembre par le président dans le Financial Times . Axel Lehmann avait affirmé que les sorties de fonds, très importantes en octobre, s’étaient complètement stabilisées. Le lendemain, il avait déclaré, à Bloomberg TV cette fois, que ces retraits avaient «fondamentalement cessé». Suite à ces propos, les actions de Credit Suisse avaient bondi de près de 10%.

Mais ces déclarations ont attiré l’attention de la Finma, rapporte mardi l’agence Reuters. Selon elle, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers voudrait du coup savoir si ses propos étaient trompeurs et dans quelle mesure Axel Lehmann et d’autres représentants du CS étaient conscients que des clients continuaient à retirer des fonds. À noter que tant la Finma que le Credit Suisse n’ont pas souhaité commenter le sujet.

Affaire enjolivée?

Pour rappel, la banque avait dévoilé en octobre un grand projet de restructuration visant à se recentrer sur la gestion de fortune, la gestion d’actifs et la branche de détail et services aux entreprises pour le marché suisse. Mais avant que ses projets soient divulgués, le CS avait été au cœur d’intenses spéculations durant ce même mois, faisant tanguer son cours de Bourse et fuir des clients. Au quatrième trimestre, les retraits de capitaux s’étaient montés à 110,5 milliards de francs.