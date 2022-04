Meyrin (GE) : Le président du Municipal puni pour violences domestiques

L’élu UDC qui préside le Conseil municipal de Meyrin a été sanctionné par la justice pour lésions corporelles simples et menaces. Il conteste.

Une condamnation avec sursis, mais une condamnation quand même. Le président du Conseil municipal de Meyrin (GE) a écopé de 90 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples et menaces envers son ex-compagne. Les faits se sont déroulés en trois séquences durant l’année 2021. Selon une ordonnance pénale, l’élu UDC se serait montré de plus en plus violent, allant jusqu’à des gifles, des coups de poing et des coups de pied, sous l’emprise de l’alcool.