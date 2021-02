Ebola en Guinée : Le président du Liberia relève le niveau de vigilance sanitaire

En raison de la résurgence du virus mortel d’Ebola en Guinée voisine, le président du Liberia, George Weah, a décidé de relever le niveau de vigilance sanitaire dans son pays.

«Le président de la République, George Weah, a demandé aux autorités sanitaires libériennes et à leurs partenaires du secteur de renforcer la surveillance épidémiologique et les mesures préventives en raison de la résurgence du virus mortel d'Ebola en Guinée voisine», a indiqué dans un communiqué la présidence libérienne.

28’600 cas recensés

Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie en décembre 2013 la pire épidémie de l'histoire du virus, et qui avait fait plus de 4.800 morts pour le seul Liberia.

Apparue dans la même région de Guinée forestière, avant de se propager au Liberia et à la Sierra Leone, cette épidémie s'était achevée en 2016 après avoir atteint 10 pays, dont l'Espagne et les Etats-Unis, provoquant plus de 11’300 morts pour quelque 28’600 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.