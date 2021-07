Tanzanie : Le président du parti d’opposition arrêté

Freeman Mbowe a été arrêté ainsi que dix autres membres du parti Chadema à Mwanza, alors qu’ils prévoyaient un rassemblement.

Le président du parti d’opposition tanzanien Chadema, Freeman Mbowe, a été arrêté ainsi que dix autres membres du parti à Mwanza au nord-ouest, où ils prévoyaient un rassemblement, a annoncé mercredi matin le Chadema. «Freeman Mbowe a été abordé par une armée d’officiers de police à son arrivée à l’hôtel à 2h30 du matin et a été arrêté avec d’autres leaders», a déclaré le principal parti d’opposition tanzanien dans un communiqué posté sur Twitter et signé par son directeur de la communication, John Mrema.

«Les autres leaders ont été emmenés au commissariat de Mwanza mais l’endroit où Freeman Mbowe a été emmené n’est pas connu et jusqu’à maintenant il n’y a pas d’information sur sa localisation», ajoute le parti, demandant à la police d’indiquer où il se trouve et pourquoi il a été arrêté. «Nous condamnons la répression des droits des Tanzaniens de la manière la plus forte. Ce sont des signes que la dictature qui avait cours sous le président John Magufuli continue», poursuit le parti.