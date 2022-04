Guerre en Ukraine : Le président du PLR suisse pour un «rapprochement» avec l’OTAN

Thierry Burkart demande une réorganisation de la politique de sécurité en Suisse et plaide pour que les liens soient plus étroits avec l’alliance militaire occidentale.

«Jusqu’à présent, notre politique de sécurité était orientée vers l’austérité budgétaire et non vers les besoins du pays.» Le président du PLR suisse Thierry Burkart justifie ainsi sa demande devant le Parlement d’augmenter de 5 à 7 milliards le budget de la défense en Suisse. Dans une interview au «Tages-Anzeiger», le politicien parle de manque de matériel dans l’armée et d’équipements «obsolètes».