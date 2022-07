Crise sociale : Le président du Sri Lanka annonce par e-mail sa démission au Parlement

Cette annonce intervient quelques heures après que les manifestants sri lankais se sont retirés des bâtiments publics occupés ces derniers jours, tout en promettant de continuer à mettre sous pression le président Gotabaya Rajapaksa, arrivé dans la journée à Singapour, et le Premier ministre. La foule contestataire avait envahi mercredi les bureaux du Premier ministre Ranil Wickremesinghe après avoir fait de même samedi avec le palais du président Gotabaya Rajapaksa, l’obligeant à s’enfuir à l’étranger.

Il a exigé un jet privé pour se rendre à Singapour, sans succès

Des centaines de milliers de personnes ont visité le palais présidentiel depuis son ouverture au public après la fuite de Gotabaya Rajapaksa samedi. Jeudi après-midi, les portes du bâtiment étaient fermées et gardées par des hommes en armes. L’armée et la police ont reçu de nouveaux ordres pour réprimer fermement toute violence, et averti les fauteurs de troubles qu’ils étaient «légitimement habilités à exercer leur force».