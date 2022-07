Asie du Sud : Le président du Sri Lanka en fuite, sa résidence envahie par des manifestants

Le président sri-lankais, Gotabaya Rajapaksa, a fui sa résidence samedi devant des centaines de manifestants qui réclament sa démission.

Graves pénuries

Les chaînes de télévision locales ont montré des images de centaines de personnes escaladant les grilles du palais présidentiel au cœur de la capitale. Des dizaines de milliers de personnes avaient auparavant participé à une manifestation pour exiger la démission de Gotabaya Rajapaksa, jugé responsable de la crise économique sans précédent qui frappe le Sri Lanka et cause une inflation galopante et de graves pénuries de carburant, d’électricité et d’aliments.