Lausanne – Le président du tribunal a fini par ajourner le procès

Le procès des deux coaccusés d’abus de gestion au détriment d’une Fondation vaudoise à l’aide à l’enfance malheureuse ne se conclura pas comme prévu jeudi prochain avec l’énoncé du verdict. Le principal prévenu a finalement réussi à faire interrompre et à renvoyer la suite de son procès.

Au troisième jour d’audience devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, son avocat commis d’office, Me Bernard de Chedid, a produit une attestation en lien avec l’incapacité de son client à poursuivre son procès. À la suite des débats, mercredi soir, le sexagénaire s’est rendu dans une permanence médicale où il a obtenu un certificat médical afin d’éviter de comparaître ce jeudi matin, moment où il a choisi de se rendre dans une clinique lausannoise pour y être hospitalisé.

Davantage que ces paramètres médicaux, c’est un élément de droit qui a poussé le président Lionel Chambour à renvoyer la cause, contre l’avis du procureur et de la partie plaignante. Un prévenu a en effet le droit de s’exprimer en dernier lors de son procès, soit au terme des plaidoiries. Absent, il n’a donc pas bénéficié de cette prérogative. Selon Me De Chedid, «au vu du feu d’artifice de moyens utilisés pour se dérober au jugement, le Tribunal n’a pas voulu prendre le risque d’un pourvoi en cassation».