Pologne

Le président Duda réélu de justesse

Les Polonais ont voté à 51% pour le candidat sortant. Mais les analystes estiment que son rival libéral va désormais jouer un rôle-clé dans l’opposition.

Andrzej Duda a gagné avec les voix de la Pologne traditionnelle et catholique, celle de la campagne et des petits villages, alors que Rafal Trzaskowski a obtenu le soutien des Polonais pro-européens et libéraux des grandes agglomérations et des villes moyennes.