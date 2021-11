Colombie : Le président Duque déclare la «fin» du clan del Golfo

La déclaration du président colombien Ivan Duque intervient quelques semaines après l’arrestation du chef du clan au mois d’octobre.

Le président colombien Ivan Duque a proclamé vendredi la «fin» du clan del Golfo, principal gang de narcotrafiquants du pays, dont le chef a été arrêté fin octobre. Dairo Antonio Usuga, alias «Otoniel», avait été arrêté le 23 octobre dans un raid impliquant plus de 500 policiers et militaires, dans une jungle du nord-ouest du pays.

Ces derniers jours, les autorités ont annoncé avoir interpellé 90 autres membres du clan, présumé le plus grand cartel de cocaïne de Colombie, qui opère en lien avec des cartels mexicains dans près de 30 pays.

«Le clan del Golfo, comme structure monolithique, est fini», a assuré le président Duque sur une radio locale. «Sa chaîne de commandement a été complètement brisée, et elle était fortement concentrée en la personne d’Otoniel», a-t-il ajouté, sommant ses membres encore en liberté de «se rendre, ou de s’exposer à être frappé durement».

Otoniel bientôt extradé aux États-Unis

Le chef de gang, 50 ans, attend son extradition vers les États-Unis, qui avaient offert 55 millions de dollars de récompense pour sa capture, et où il est recherché pour trafic de drogues. Le narcotrafiquant fait l’objet de 26 mandats d’arrêt colombiens pour meurtre, terrorisme, recrutement d’enfants et enlèvement, entre autres crimes. Quatre policiers et soldats ont été tués depuis son arrestation, dans ce que les autorités considèrent comme des représailles menées par le gang. Selon la police, le groupe était responsable d’un tiers des exportations de cocaïne de la Colombie, premier producteur mondial de cette drogue. Les États-Unis en sont la principale destination.