Colombie : Le président Duque promet une transition «transparente»

Le président conservateur sortant de Colombie, Iván Duque, a promis lundi une transition «transparente et efficace» avec son successeur de gauche Gustavo Petro, vainqueur la veille du second tour de la présidentielle.

«Hier, nous, Colombiens, avons exprimé nos opinions et la première chose qu’il faut reconnaître pour défendre la démocratie, c’est l’expression du peuple. Au nouveau président, j’ai exprimé mon soutien à une transition transparente et efficace», a déclaré Iván Duque sur Twitter.

Gustavo Petro, 62 ans, a été élu dimanche premier président de gauche de l’histoire de la Colombie, avec 50,44% des voix. Son adversaire, l’homme d’affaires Rodolfo Hernandez, a immédiatement reconnu sa défaite, ouvrant la voie à une alternance pacifiée dans ce pays gouverné depuis plus de 200 ans par les mêmes élites conservatrices et libérales.

«Vrai changement»

Au soir de son élection, Gustavo Petro a promis un «vrai changement» pour son pays, basé sur «la paix, la justice sociale et la justice environnementale» qui laisse «la haine et le sectarisme derrière nous». Le camp de Gustavo Petro a célébré la victoire dans une grande salle de spectacle de Bogotá. Des milliers de ses partisans se sont également rassemblés, sous la pluie et sans incident, sur une grande place du centre historique.